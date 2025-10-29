рф вночі атакувала енергетику на Одещині, є перебої зі світлом і постраждалий: показали наслідки

Одеська область уночі зазнала вночі масованої атаки російських військ, є пошкодження в енергетиці і знеструмлення, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

У ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу - написав Кіпер.

З його слів, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Як уточнили у ГУ ДСНС в області, "внаслідок нічної атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку рятувальники ліквідували. Також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури".

Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах - вказав голова ОВА.

