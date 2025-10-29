рф ночью атаковала энергетику в Одесской области, есть перебои со светом и пострадавший: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области ночью враг совершил массированную атаку на гражданскую инфраструктуру. Зафиксированы повреждения энергетических и транспортных объектов, есть один пострадавший.
Одесская область ночью подверглась массированной атаке российских войск, есть повреждения в энергетике и обесточивания, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 29 октября враг совершил очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь
По его словам, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Как уточнили в ГУ ГСЧС в области, "в результате ночной атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который спасатели ликвидировали. Также повреждены объекты транспортной инфраструктуры".
Часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над его восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах
