$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11121 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 14076 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 20816 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 72980 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 44695 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 47007 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74360 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38266 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28421 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22475 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 126 запущенных РФ дронов

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Ночью 29 октября Россия атаковала Украину 126 беспилотниками типа Shahed, Gerbera и других, из которых 93 были сбиты или подавлены силами ПВО. Атака продолжается, зафиксировано попадание 32 БПЛА на 10 локациях.

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 126 запущенных РФ дронов

Россия ночью запустила по Украине 126 беспилотников, обезврежено 93 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 октября (с 19:00 28 октября) враг атаковал 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское – ТОТ Украины, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше: Генштаб обновил карту29.10.25, 08:28 • 1832 просмотра

