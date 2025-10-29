Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 126 запущенных РФ дронов
Киев • УНН
Ночью 29 октября Россия атаковала Украину 126 беспилотниками типа Shahed, Gerbera и других, из которых 93 были сбиты или подавлены силами ПВО. Атака продолжается, зафиксировано попадание 32 БПЛА на 10 локациях.
Россия ночью запустила по Украине 126 беспилотников, обезврежено 93 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 октября (с 19:00 28 октября) враг атаковал 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское – ТОТ Украины, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
