Боев на фронте за сутки стало на треть меньше: Генштаб обновил карту

148 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем сутками ранее, наиболее горячо - по-прежнему на Покровском направлении, также враг более активен на Александровском направлении, сообщили в утренней сводке 29 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4679 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три вражеские артиллерийские системы", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки