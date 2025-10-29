Боев на фронте за сутки стало на треть меньше: Генштаб обновил карту

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11054 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 13983 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 20757 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 72880 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 44654 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 46990 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74344 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38266 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28420 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22474 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
83%
745мм
Популярные новости
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 17629 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 14053 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo29 октября, 00:45 • 19170 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 17173 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 15215 просмотра
публикации
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 11055 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 10673 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 72880 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 51245 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 59426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 6192 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 19487 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 22329 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 30135 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 27012 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боев, что на треть меньше, чем за предыдущие сутки. Наиболее интенсивные боевые действия зафиксированы на Покровском и Александровском направлениях.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше: Генштаб обновил карту

148 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем сутками ранее, наиболее горячо - по-прежнему на Покровском направлении, также враг более активен на Александровском направлении, сообщили в утренней сводке 29 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4679 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три вражеские артиллерийские системы", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки29.10.25, 07:46 • 1900 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина