28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Боїв на фронті за добу поменшало на третину: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 148 боїв, що на третину менше, ніж попередньої доби. Найбільш інтенсивні бойові дії зафіксовані на Покровському та Олександрівському напрямках.

Боїв на фронті за добу поменшало на третину: Генштаб оновив карту

148 боїв сталося на фронті минулої доби, що на третину менше, ніж добою раніше, найгарячіше - як і раніше на Покровському напрямку, також ворог більш активний на Олександрівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 29 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу29.10.25, 07:46 • 1126 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна