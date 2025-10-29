Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 126 запущених рф дронів

$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 14105 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 17933 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 23007 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 76881 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 46375 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 47731 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 74917 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38340 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28510 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22501 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Теги
Автори
Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ28 жовтня, 23:41 • 16369 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 21549 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"02:23 • 19542 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 17555 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 13725 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 14121 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 13867 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 76905 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 53136 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 61284 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Музикант
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Білий дім
Лос-Анджелес
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 750 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 8848 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 20703 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 23464 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 31211 перегляди
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
The New York Times

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 126 запущених рф дронів

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Вночі 29 жовтня Росія атакувала Україну 126 безпілотниками типу Shahed, Гербера та інших, з яких 93 були збиті або подавлені силами ППО. Атака триває, зафіксовано влучання 32 БпЛА на 10 локаціях.

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 126 запущених рф дронів

росія вночі запустила по Україні 126 безпілотників, знешкоджено 93 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 жовтня (з 19:00 28 жовтня) ворог атакував 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях

- повідомили в ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Боїв на фронті за добу поменшало на третину: Генштаб оновив карту29.10.25, 08:28 • 2110 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Донецьк