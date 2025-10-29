Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 126 запущених рф дронів

росія вночі запустила по Україні 126 безпілотників, знешкоджено 93 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 жовтня (з 19:00 28 жовтня) ворог атакував 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях - повідомили в ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

