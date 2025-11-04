Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия

Одесская область ночью подверглась двум волнам массированных дроновых атак рф на энергетику и портовую инфраструктуру, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг вновь массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов - написал Кипер.

По его словам, "несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры".

"В результате ударов возникли пожары. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания", - отметил Кипер.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Отключений электроснабжения нет", - указал Кипер.

