Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия
Киев • УНН
В ночь на 4 ноября Одесская область подверглась двум волнам дроновых ударов. Зафиксированы попадания в гражданскую портовую и энергетическую инфраструктуру, что привело к пожарам и повреждениям.
Одесская область ночью подверглась двум волнам массированных дроновых атак рф на энергетику и портовую инфраструктуру, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг вновь массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов
По его словам, "несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры".
"В результате ударов возникли пожары. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания", - отметил Кипер.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Отключений электроснабжения нет", - указал Кипер.
