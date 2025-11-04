рф атаковала Украину 7 ракетами и 130 беспилотниками: обезврежено 92 дрона

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", ракетами С-300 и 130 дронами, обезврежено 92 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 04 ноября (с 20:00 03 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл., шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл., а также 130-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

