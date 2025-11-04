рф атаковала Украину 7 ракетами и 130 беспилотниками: обезврежено 92 дрона
Киев • УНН
В ночь на 4 ноября враг атаковал Украину ракетами и 130 БПЛА. Силы обороны обезвредили 92 дрона, зафиксированы попадания на 14 локациях.
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", ракетами С-300 и 130 дронами, обезврежено 92 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 04 ноября (с 20:00 03 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл., шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл., а также 130-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия04.11.25, 09:04 • 1438 просмотров