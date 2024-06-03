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Придумав словосполучення "ввічливі люди" в Криму, а зараз закликає знищити Харків: пропагандисту Рожину повідомили про підозру

Придумав словосполучення "ввічливі люди" в Криму, а зараз закликає знищити Харків: пропагандисту Рожину повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 17855 перегляди

Російський блогер Борис Рожин, відомий за псевдонімом "Colonelcassad", був звинувачений Службою безпеки України в численних злочинах, включаючи посягання на територіальну цілісність України, пособництво російської агресії, співпрацю з ворогом і пропаганду війни, за його проросійську позицію і підтримку російського вторгнення в Україну.

Служба безпеки задокументувала нові злочини блогера-колаборанта Бориса Рожина. Він є автором виразу "ввічливі люди", яким називав окупаційні угруповання рф, що захоплювали Крим у 2014 році, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, наразі блогер є одним із ключових рупорів кремля, який публічно підтримує повномасштабну війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Серед іншого, він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

Встановлено, що антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів.

За даними слідства, фігурант почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом.

Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання "голос Севастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

◾️ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

◾️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

◾️ ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо

У2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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