Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. Он является автором выражения "вежливые люди", которым называл оккупационные группировки рф, захватывавшие Крым в 2014 году, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну рф против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.

По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.

Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

️ ️ ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

️ ️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

️ ️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст️ ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним

В 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать.