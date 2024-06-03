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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 13:38  •  2011 просмотра

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Российский блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.

Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. Он является автором выражения "вежливые люди", которым называл оккупационные группировки рф, захватывавшие Крым в 2014 году, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну рф против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.

По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.

Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

️ ️ ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

️ ️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

️ ️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст️ ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним

В 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать.

Антонина Туманова

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