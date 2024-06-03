Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении
Киев • УНН
Российский блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.
Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. Он является автором выражения "вежливые люди", которым называл оккупационные группировки рф, захватывавшие Крым в 2014 году, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну рф против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.
Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.
Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.
По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.
Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
️ ️ ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
️ ️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
️ ️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ст️ ст. 436 (пропаганда войны).
Напомним
В 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать.
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы
В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве
В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных
Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации
Популярные
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении
Российский блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН
Количество мест в магистратуре и аспирантуре не будет увеличено, несмотря на высокий спрос - более 200 000 абитуриентов в этом году, из-за лицензионных ограничений на количество мест в каждом высшем учебном заведении.
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка
Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров
Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА
11 населенных пунктов Полтавской области остаются без электроснабжения, всего это 1,4 тысячи потребителей.
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы.
В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"
Польские фермеры планируют полностью заблокировать движение грузовиков на выезд из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" с 4 по 6 июня.
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве
Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве, что создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест.
В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных
Склад боеприпасов загорелся в российском военном лагере в белгородской области, в результате чего пострадали 7 солдат.
Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации
Пророссийскими каналами распространяется фейк о якобы отданном приказе эвакуировать чиновников из определенных населенных пунктов Харьковской области, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию.