табачник претендує на мандат депутата в окупованому Криму
Київ • УНН
Колишній міністр освіти України дмитро табачник, засуджений в Україні за державну зраду, балотується до окупаційного парламенту Криму.
колишній міністр освіти України дмитро табачник, якого в Україні засудили заочно, має шанси стати депутатом окупаційної держради Криму. Попереднє голосування для відбору кандидатів на регіональні вибори, заплановані на вересень, завершилося 26 травня о 20:00, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Деталі
61-річний безпартійний дмитро табачник, який проживає в окупованому Сімферополі та очолює наглядову раду тов "крим-фармінг", займає 40-те місце серед кандидатів, за нього проголосували 6730 осіб.
У листопаді 2022 року Служба безпеки України відкрила проти табачника кримінальну справу за державну зраду, його майно було арештовано, а у лютому 2023 року Володимир Зеленський позбавив його та декількох інших осіб українського громадянства.
Серед кандидатів на мандат депутата окупаційного парламенту знаходяться 14 учасників "сво", поточні "депутати" окупаційної держради та сергій цеков, сенатор від окупованого Криму.
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти дмитра табачника, зокрема квартиру, земельні ділянки, будинок та грошові кошти, за активну підтримку російської окупаційної адміністрації та пропагандистську риторику.
Крім того, ексміністр освіти та науки дмитро табачник отримав 15 років тюремного ув’язнення заочно.