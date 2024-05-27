табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, которого в Украине осудили заочно, имеет шансы стать депутатом оккупационного госсовета Крыма. Предварительное голосование для отбора кандидатов на региональные выборы, запланированные на сентябрь, завершилось 26 мая в 20:00, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

61-летний беспартийный дмитрий табачник, проживающий в оккупированном Симферополе и возглавляющий наблюдательный совет ООО "крым-фарминг", занимает 40-е место среди кандидатов, за него проголосовали 6730 человек.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины открыла против табачника уголовное дело за государственную измену, его имущество было арестовано, а в феврале 2023 года Владимир Зеленский лишил его и нескольких других лиц украинского гражданства.

Среди кандидатов на мандат депутата оккупационного парламента находятся 14 участников "сво", текущие "депутаты" оккупационного госсовета и сергей цеков, сенатор от оккупированного Крыма.

Напомним

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования дмитрия табачника, в частности квартиру, земельные участки, дом и денежные средства, за активную поддержку российской оккупационной администрации и пропагандистскую риторику.

Кроме того, экс-министр образования и науки дмитрий табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно.