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табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму
Бывший министр образования Украины дмитрий табачник, осужденный в Украине за государственную измену, баллотируется в оккупационный парламент Крыма.
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман
Композитор компании The Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет из-за "возрастной болезни".
"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб
Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр
ВС ВС Украины предупредили о запуске КАБ в Харьковской области.
Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек
Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.
Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира
90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.
Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования
В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19
В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.
Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА
Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья, повредив терминал, но никто не пострадал.
Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену
Двум бывшим руководителям Министерства внутренних дел Украины из Крыма, которые изменили присяге и перешли на российскую службу, грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену после направления обвинительных актов в суд.