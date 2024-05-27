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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Бывший министр образования Украины дмитрий табачник, осужденный в Украине за государственную измену, баллотируется в оккупационный парламент Крыма.

Криминал и ЧП •   •  5410 просмотра
табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

Композитор компании The Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет из-за "возрастной болезни".

Новости Мира •   •  5195 просмотра
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Война •   •  6633 просмотра
"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

ВС ВС Украины предупредили о запуске КАБ в Харьковской области.

Война •   •  6075 просмотра
В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного обстрела города Снигиревка в Николаевской области Украины.

Война •   •  7291 просмотра
Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.

политика •   •  7083 просмотра
Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.

Общество •   •  6678 просмотра
Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.

Общество •   •  6837 просмотра
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья, повредив терминал, но никто не пострадал.

Война •   •  6626 просмотра
Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

Двум бывшим руководителям Министерства внутренних дел Украины из Крыма, которые изменили присяге и перешли на российскую службу, грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену после направления обвинительных актов в суд.

Криминал и ЧП •   •  5961 просмотра
Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену