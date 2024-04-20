Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека

18 апреля 2024 года Европейский Суд по правам человека вынес решение по делу "Киркоров против Литвы". В рамках производства рассматривалась жалоба российского и болгарского певца Филиппа Киркорова против Литвы о запрете въезда в эту страну из-за высказываний Киркорова относительно "российского Крыма". Об этом сообщили в представительстве Президента Украины в АР Крым, передает УНН.

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Певец утверждал, что это решение нарушает его право на свободу выражения взглядов.

На ключевые аргументы Суда по этому делу обратил внимание в своей заметке в соцсетях Павел Пушкарь, начальник отдела департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека, Генерального директората по правам человека и верховенства права в Совете Европы.

Заявитель публично выражал поддержку оккупации Крыма российской федерацией и транслировал сообщения о том, что возвращение Крымского полуострова в состав России было славным и победным событием. отметил суд.

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