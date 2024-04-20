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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206113 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236496 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  232748 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176395 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  349219 просмотра

Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.

Общество •   •  10480 просмотра
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека

Ночью на Днепропетровщине сбили ракету

В Днепропетровской области ночью была сбита ракета, вызвавшая пожар в хозяйственной постройке и повредившая дом и два автомобиля из-за падения обломков, а атака российского беспилотника на общину Зеленодольска в Криворожском районе привела к пожару, который удалось потушить.

Общество •   •  9614 просмотра
Ночью на Днепропетровщине сбили ракету

Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона

Во время ночной атаки 20 апреля украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника.

Война •   •  10296 просмотра
Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона

Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.

Общество •   •  10625 просмотра
Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.

спорт •   •  10177 просмотра
Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.

Общество •   •  11336 просмотра
Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья во время ночного ракетного обстрела, повредив один из объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война •   •  20497 просмотра
Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых противник нанес 29 ракетных ударов, 67 авиационных ударов и 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  18271 просмотра
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 750 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 458 580 человек личного состава и 7213 танков.

Война •   •  18463 просмотра
Еще плюс 750 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 7 ударов по врагу, целями которых стали 6 районов сосредоточения личного состава и 1 пункт управления.

Война •   •  19211 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб