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МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"
Министерство иностранных дел Польши осудило так называемые "президентские выборы" в россии. В ведомстве заявили, что их нельзя считать законными, свободными и честными.
россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии
За неделю россияне 73 раза атаковали Черниговскую область, используя баллистические ракеты, авиацию и артиллерию. В результате атак повреждены линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.
В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе
В Румынии началась работа над созданием крупнейшей военной базы НАТО в Европе - проекта стоимостью 2,5 миллиарда евро, который охватывает 2800 гектаров и может вместить до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей с такими объектами, как взлетно-посадочные полосы, ангары, школы, магазины и госпиталь.
Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа
По просьбе Польши Украина импортировала 1200 МВт-ч электроэнергии с 11:00 до 15:00 в воскресенье, ситуация с энергоснабжением оставалась контролируемой, несмотря на перебои, вызванные обстрелами в нескольких регионах.
Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ
россияне совершали рейды в домах и угрожали людям оружием, чтобы заставить их проголосовать на незаконных "президентских выборах рф" на временно оккупированных территориях Украины.
Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок
В Днепропетровской области микроавтобус съехал в кювет возле села Песчанка, в результате чего 5 человек погибли и 13 получили ранения, в том числе 1 ребенок.
В Катаре состоятся новые переговоры по перемирию в секторе Газа
Израиль одобрил отправку делегации в Катар для переговоров о временном перемирии в Газе и освобождении заложников.
Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек
18 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,7998 UAH/USD, девальвировав ее на 11 копеек.
МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС
В марте 2024 года МАГАТЭ успешно провело ротацию экспертных мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить их безопасность в условиях военной агрессии России.
россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом
Российская армия обстреляла Херсон, попав в пятиэтажный дом и вызвав пожар.