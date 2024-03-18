МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"

Так называемые "выборы" в рф проходили в условиях жесточайших репрессий против населения. россия должна понести ответственность за организацию и проведение "выборов" на украинских территориях. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает УНН.

15-17 марта 2024 года в россии состоялись так называемые президентские выборы. Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор - говорится в заявлении МИД Польши.

В польском дипломатическом ведомстве отметили, что вопреки международному праву, "выборы" были организованы и на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Голосование также проводили в молдавском Приднестровье и принадлежащих Грузии регионах Цхинвал/Южная Осетия и Абхазия. "Таким образом организованные "выборы" нельзя считать законными, свободными и честными", - указали в МИД Польши.

Из-за военной цензуры, политически мотивированных уголовных дел и недопуска к участию в выборах кандидатов, которые выражают антивоенные взгляды, эти "выборы" не могут считаться ни свободными, ни честными, добавили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Польши также осудили недопуск независимых российских наблюдателей к участию в наблюдении за процессом голосования и не приглашение наблюдателей ОБСЕ.

Особого осуждения заслуживает незаконное решение кремлевской власти о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях. Это является вопиющим нарушением международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций, и не может рассматриваться иначе как очередная попытка подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Польша не признает организацию и результаты "выборов" на этих территориях. россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях - указали в МИД Польши.

Также в ведомстве призвали россию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и вооружение с украинской территории и освободить всех политических заключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Дополнение

российские оккупанты проводить рейды по домам и под дулом автоматов указывали за кого голосовать на так называемых незаконных "выборах президента рф".