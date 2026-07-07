Зеленский о Крымской операции: мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала Крымскую операцию на фоне стремления замедлить милитаризацию полуострова, и сейчас мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс, пишет УНН.

Некоторое время назад мы начали Крымскую операцию. Это дипстрайк, мидлстрайк. Мы замедляли милитаризацию оккупированного россией нашего полуострова. Военные базы, склады, ПВО, все площадки, с которых взлетают самолеты, откуда мы получаем удары ракет, и логистика. Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое операционно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время - сообщил Зеленский в опубликованном в соцсетях отрывке из интервью для Financial Times.

Президент отметил: "В Крым мы перешли после Новороссийска, после многих различных наших ответных ударов по энергетике самой российской федерации, по портовой инфраструктуре, там, где они зарабатывают на энергетике деньги, потом тратят на военные базы и на их военное производство".

""Русский" бизнес начал понимать, что они не выиграют войну. И они теряют и время, и деньги, и, если честно, они потеряют надежду, потому что у многих из них была надежда захватить нас", - указал Зеленский.

Добавим

Силы обороны Украины методично наносят удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму. После атаки в ночь на 6 июля, по сообщениям местных пабликов, весь полуостров остался без электроэнергии, в некоторых районах также пропала связь.

Следует добавить, что в течение июня украинские военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2, производства Fire Point, и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.