Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД

В Министерстве иностранных дел Франции осудили проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины и сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, пишет УНН.

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Отмечается, что выборы в рф состоялась на фоне усиления репрессий и ограничения свободы слова. Кроме того, отсутствие кандидатов, которые поддерживают завершение войны, уменьшило их плюралистичность.

Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов снова не были выполнены - подчеркнули во французском МИДе.

Франция также осуждает организацию россией так называемых "выборов" на временно оккупированных россией украинских территориях: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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В ведомстве отмечают, что незаконная организация так называемых "выборов" на временно оккупированных россией украинских территориях является очередным нарушением международного права и Устава ООН.

Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых "выборов" и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины - подчеркнули в МИД Франции.

Также Франция осуждает установление россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей.

Напомним

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.