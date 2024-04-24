В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке

В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к обучению на украинском языке. Об этом сообщает Центр гражданского образования "Альменда", передает УНН.

"По данным оккупационной администрации, на ВОТ АР Крым работает только 1 школа с украинским языком обучения и только 1 украинский класс в школе с российской системой образования. В то же время по данным мониторинга даже в этой школе де-факто обучение на украинском не происходит", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что сравнивая ситуацию до оккупации, очевидно, можно утверждать, что такое стремительное снижение количества детей не связано с отсутствием спроса со стороны населения на образование на украинском языке.

"рф искусственно создала такую иллюзию, внедрением российского обучения и ограничением доступа. Такое "объяснение" со стороны рф не было убедительным даже для Международного Суда ООН, в результате чего в январе россия была признана государством-нарушителем по образованию в Крыму", - говорится в сообщении.