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ГУР поразило катер и станцию "Форпост" оккупантов в Крыму, "Панцирь" на юге на $20 млн - показали видео

Киев • УНН

 • 3767 просмотра

В ночь на 30 июля 2026 года операторы ГУР поразили три цели оккупантов на юге. Потери врага оценивают в более чем 20 миллионов долларов.

ГУР поразило катер и станцию "Форпост" оккупантов в Крыму, "Панцирь" на юге на $20 млн - показали видео

Главное управление разведки Минобороны подтвердило поражение российских ЗРПК "Панцирь", катера "Сарган", станции "Форпост" на юге Украины и показало видео, пишет УНН.

Комплекс "Панцирь", катер "Сарган", станция "Форпост" — мастера ГУР поразили цели оккупантов на юге Украины

- сообщили в разведке.

Как сообщается, "в ночь с 29 на 30 июля 2026 года операторы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины успешно поразили три дорогостоящие цели российской оккупационной армии:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на ВОТ Херсонщины;
    • катер проекта 1100М «Сарган» в городе Керчь, ВОТ АР Крым;
      • наземную станцию управления БпЛА «Форпост» в городе Евпатория, ВОТ АР Крым».

        Ориентировочная стоимость российского ЗРПК "Панцирь-С1" составляет около $15 миллионов, а вражеского скоростного патрульного катера "Сарган" — около $6 миллионов. "Итак, за ночь мастера ГУР нанесли московитам убытки на более чем 20 миллионов долларов", - указали в разведке.

        Генштаб подтвердил поражение мостов, склада морских дронов и подразделения чф рф в Крыму01.08.26, 10:57 • 4362 просмотра

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Главное управление разведки Украины
        Евпатория
        Ракетный комплекс "Панцирь"
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