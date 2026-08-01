ГУР поразило катер и станцию "Форпост" оккупантов в Крыму, "Панцирь" на юге на $20 млн - показали видео
Киев • УНН
В ночь на 30 июля 2026 года операторы ГУР поразили три цели оккупантов на юге. Потери врага оценивают в более чем 20 миллионов долларов.
Главное управление разведки Минобороны подтвердило поражение российских ЗРПК "Панцирь", катера "Сарган", станции "Форпост" на юге Украины и показало видео, пишет УНН.
Комплекс "Панцирь", катер "Сарган", станция "Форпост" — мастера ГУР поразили цели оккупантов на юге Украины
Как сообщается, "в ночь с 29 на 30 июля 2026 года операторы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины успешно поразили три дорогостоящие цели российской оккупационной армии:
- зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на ВОТ Херсонщины;
- катер проекта 1100М «Сарган» в городе Керчь, ВОТ АР Крым;
- наземную станцию управления БпЛА «Форпост» в городе Евпатория, ВОТ АР Крым».
Ориентировочная стоимость российского ЗРПК "Панцирь-С1" составляет около $15 миллионов, а вражеского скоростного патрульного катера "Сарган" — около $6 миллионов. "Итак, за ночь мастера ГУР нанесли московитам убытки на более чем 20 миллионов долларов", - указали в разведке.
Генштаб подтвердил поражение мостов, склада морских дронов и подразделения чф рф в Крыму01.08.26, 10:57 • 4362 просмотра