ГУР поразило катер и станцию "Форпост" оккупантов в Крыму, "Панцирь" на юге на $20 млн - показали видео

Главное управление разведки Минобороны подтвердило поражение российских ЗРПК "Панцирь", катера "Сарган", станции "Форпост" на юге Украины и показало видео, пишет УНН.

Комплекс "Панцирь", катер "Сарган", станция "Форпост" — мастера ГУР поразили цели оккупантов на юге Украины - сообщили в разведке.

Как сообщается, "в ночь с 29 на 30 июля 2026 года операторы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины успешно поразили три дорогостоящие цели российской оккупационной армии:

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на ВОТ Херсонщины;

катер проекта 1100М «Сарган» в городе Керчь, ВОТ АР Крым;

наземную станцию управления БпЛА «Форпост» в городе Евпатория, ВОТ АР Крым».

Ориентировочная стоимость российского ЗРПК "Панцирь-С1" составляет около $15 миллионов, а вражеского скоростного патрульного катера "Сарган" — около $6 миллионов. "Итак, за ночь мастера ГУР нанесли московитам убытки на более чем 20 миллионов долларов", - указали в разведке.



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