Генштаб подтвердил поражение мостов, склада морских дронов и подразделения чф рф в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение склада морских безэкипажных катеров, железнодорожных мостов, подразделения радиоэлектронной разведки чф рф и других объектов врага во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

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"В ночь на 1 августа 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Поражен склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым) - указали в Генштабе.

Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских безэкипажных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.

Также поражен железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, который соединяет временно оккупированные территории Херсонской области с АР Крым, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (АР Крым) - сообщили в Генштабе.

Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины.

Отдельно поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф в Севастополе. Кроме того, поражена ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области - отметили в Генштабе.

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