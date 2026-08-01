В Крыму после ночной атаки вспыхнули пожары на позициях российских РЭБ и ПВО

Во временно оккупированном Севастополе после ночных взрывов возникли пожары на позициях российских подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на анализ спутниковых снимков, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинговой группы, в ночь на 1 августа местные жители насчитали восемь взрывов. Сколько из них были прямыми попаданиями, пока неизвестно.

Согласно опубликованной информации, пожары зафиксированы в двух районах.

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Первый – на мысе Фиолент, где расположен 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ. Как утверждает "Крымский ветер", там размещены комплексы РЭБ "Мурманск-БН", "Красуха-2", "Красуха-4", а также станции помех "Житель" и "Инфауна". По данным канала, в ночь с 26 на 27 июля Главное управление разведки уже наносило удар по станции комплекса "Мурманск-БН" на этом объекте.

Второе возгорание, по информации мониторинговой группы, возникло в районе высот Кая-Баш, где расположена позиция российского подразделения противовоздушной обороны.

Официального подтверждения информации о поражении этих военных объектов со стороны Украины или российской стороны пока нет.

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