В Донецке, Бердянске и Мелитополе прогремели взрывы и произошли перебои со светом и интернетом – "АТЕШ"
Киев • УНН
Во временно оккупированных городах прогремели взрывы, после чего произошли перебои с электроснабжением и интернетом. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".
Во временно оккупированных Донецке, Бердянске и Мелитополе в ночь на 1 августа сообщали о взрывах, перебоях с электроснабжением и интернетом. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По данным движения, в Донецке взрывы прогремели сразу в нескольких районах города, в частности Ленинском, Куйбышевском и в районе Текстильщик.
Впоследствии агенты "АТЕШ" также сообщили о работе мобильных огневых групп на востоке оккупированного Донецка.
В Бердянске сообщают о взрывах и отключении электроэнергии
По информации "АТЕШ", во временно оккупированном Бердянске прогремели несколько мощных взрывов. После этого в районе "Улия" зафиксировали массовое отключение электроэнергии и появление дыма.
Кроме того, агенты движения сообщили о беспилотниках над районом АКЗ в Бердянске.
В то же время во временно оккупированном Мелитополе, по данным "АТЕШ", произошли масштабные перебои с интернетом. Сообщается о сбоях в работе сразу нескольких операторов, среди которых Deltex, "Миртелеком" и "Миранда".
На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны оккупационных властей нет.
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