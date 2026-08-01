В Донецке, Бердянске и Мелитополе прогремели взрывы и произошли перебои со светом и интернетом – "АТЕШ"

Во временно оккупированных Донецке, Бердянске и Мелитополе в ночь на 1 августа сообщали о взрывах, перебоях с электроснабжением и интернетом. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным движения, в Донецке взрывы прогремели сразу в нескольких районах города, в частности Ленинском, Куйбышевском и в районе Текстильщик.

Впоследствии агенты "АТЕШ" также сообщили о работе мобильных огневых групп на востоке оккупированного Донецка.

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По информации "АТЕШ", во временно оккупированном Бердянске прогремели несколько мощных взрывов. После этого в районе "Улия" зафиксировали массовое отключение электроэнергии и появление дыма.

Кроме того, агенты движения сообщили о беспилотниках над районом АКЗ в Бердянске.

В то же время во временно оккупированном Мелитополе, по данным "АТЕШ", произошли масштабные перебои с интернетом. Сообщается о сбоях в работе сразу нескольких операторов, среди которых Deltex, "Миртелеком" и "Миранда".

На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны оккупационных властей нет.

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