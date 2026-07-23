Хуситы заявили об атаке на нефтяные танкеры на фоне 12-й ночи ударов США по Ирану

Йеменские хуситы заявляют об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море, в то время как США провели 12-ю ночь подряд ударов по Ирану, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Иранские государственные СМИ сообщили, что в среду в результате ударов США погибли два человека, а танкер загорелся в результате взрыва на заминированном пути в Ормузском проливе.

Накануне последнего раунда ударов президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить иранский мост или электростанцию, если Иран атакует судно в проливе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позже предупредил о "око за око" в ответ на нападения на Иран. Трамп также обещал "позаботиться" о хуситах, если они заблокируют Красное море.

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Если это подтвердится, атака хуситов станет первой с момента, когда поддерживаемая Ираном группировка объявила "морское эмбарго" против Саудовской Аравии.

Хуситы назвали танкеры "Encelia" и "Layla", хотя их ответственность не была подтверждена.

Военный представитель группировки Яхья Сари заявил, что они атаковали корабли дронами и ракетами за якобы нарушение морской блокады. Сари добавил, что хуситы пообещали продолжать свои военно-морские операции и будут продолжать "обеспечивать соблюдение уравнения "осада за осаду".

Государственное Saudi Press Agency рано утром в четверг подтвердило, что "Encelia" была поражена "во время плавания в Красном море", что привело к пожару на её носу. Ссылаясь на неназванный официальный источник в Генеральном управлении транспорта, оно назвало атаку нарушением международного права. Весь экипаж был в безопасности, сообщает агентство.

Британская организация по морской торговле (UKMTO) сообщила, что "неизвестный снаряд" попал в саудовский танкер примерно в 130 км от Аль-Шукайка в Саудовской Аравии в 20:00 по Гринвичу. Атака вызвала пожар, но жертв не было, говорится в сообщении. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard также сообщила, что саудовский танкер "Encelia" был поражён. Атака на "Layla" не была подтверждена.

Центральное командование США (Centcom) заявило в 21:30 по Гринвичу, что нанесло удары по указанию Трампа, "чтобы ещё больше ухудшить способность Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через региональные воды".

В сообщении говорится, что удары были направлены на "иранские военные цели, включая морские силы, склады ракет и беспилотников, пункты берегового наблюдения и средства противовоздушной обороны".

Кувейт, Иордания и Бахрейн вскоре сообщили о реагировании на воздушные угрозы, прежде чем иранские военные заявили, что нанесли удары по американским объектам во всех трех странах, сообщает AFP.

Тем временем, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Ормузский пролив был "полностью закрыт" после взрыва в канале, сообщают иранские государственные СМИ. КСИР заявил, что остановил проход трёх нефтяных танкеров через пролив. Один танкер загорелся, а два других повернули назад после попытки пройти заминированным маршрутом к югу от пролива, сообщают иранские государственные СМИ.

Иран предупредил о возможных ударах по инфраструктуре и мостам в регионе в ответ на угрозы Трампа

Во вторник Трамп заявил журналистам, что он "позаботится о хуситах", если они, как они и заявляли, заблокируют Красное море.

Хуситы предоставили мало подробностей о "морском эмбарго", когда оно было объявлено в понедельник, номедиа-представитель заявил, что они закрывают пролив Баб-эль-Мандеб – южные ворота Красного моря – для саудовских судов.

На данный момент как минимум семь нефтяных танкеров совершили развороты возле Йемена с момента введения эмбарго. Сари утверждал, что хуситы "заставили примерно десять кораблей отступить и вернуться".

Перебои в Красном море происходят на фоне фактического застоя мирных переговоров между США и Ираном. Обе страны подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) в июне относительно прекращения военных операций и повторного открытия Ормузского пролива, а также достижения соглашения о прекращении войны в течение следующих 60 дней. Но через три недели после его подписания Трамп объявил о "завершении" прекращения огня после иранских атак на корабли в Ормузе и ответных ударов США.