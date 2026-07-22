Иран предупредил о возможных ударах по инфраструктуре и мостам в регионе в ответ на угрозы Трампа

Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что Тегеран рассмотрит возможность "ударов по инфраструктуре и мостам по всему региону" после того, как президент США Дональд Трамп угрожал уничтожать один "мост или электростанцию" каждый раз, когда Иран будет атаковать корабль в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Если американцы атакуют иранский мост или электростанцию, Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам по всему региону, включая энергетические объекты, в которых Соединенные Штаты имеют интересы", – сообщило иранское полуофициальное новостное агентство Tasnim, цитируя неназванного чиновника.

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"Американцы уже сейчас, после этих десяти дней, должны быть полностью убеждены, что Иран наносит удар там, где решит нанести удар. Поэтому любая такая авантюра Трампа снова закончится для него замешательством", – добавил чиновник.

Тегеран также "осуществит свой суверенитет над Ормузским проливом", – заявил в среду иранский военный чиновник, добавив, что власти "не откажутся от (своей) твердой решимости контролировать пролив".

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