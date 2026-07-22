США нанесли 11-ю ночь ударов по Ирану на фоне угроз Трампа ударить по подземному ядерному объекту

Военные США заявили, что завершили очередную серию ударов по Ирану, что стало 11-й ночью американских атак подряд, пишет УНН.

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"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, ангарам для самолетов, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе", - говорится в заявлении CENTCOM в ночь на среду.

По данным американских военных, удары длились около 75 минут, указывает Reuters.

Иранские государственные СМИ, как отмечает BBC, сообщили, что в столице Тегеране была активирована противовоздушная оборона. Также сообщалось о взрывах в Тебризе, Чабахаре, Конараке и Бушере, где расположена единственная атомная электростанция Ирана.

Al Jazeera указывает, что американские атаки поразили электрическую подстанцию возле атомной электростанции в Бушере. Заместитель губернатора по вопросам безопасности в провинции Бушер заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Иран, который ранее нанес ответные удары по США и их ближневосточным союзникам, предупредил о возможных ответных мерах после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США скоро могут нанести удар по комплексу, известному как "Гора Пикакс", подземному ядерному объекту недалеко от Натанза, где, как предполагается, Иран строит незаявленный объект по обогащению урана.

"Мы очень скоро нанесем удар по этому району, и очень сильный", - сказал Трамп, обращаясь к журналистам во время встречи в Белом доме с президентом Ливана Джозефом Ауном. Он добавил, что обычно не объявляет цели, но "ничего с этим поделать нельзя".

Военное командование "Хатам аль-Анбия" Ирана заявило, что будет рассматривать такую атаку "как расширение войны в регионе", угрожая ударами по "всем интересам Америки, союзников и сторонников", сообщила государственная телекомпания IRIB.

Иран и США договорились о прекращении огня в апреле, но боевые действия возобновились на прошлой неделе на фоне того, как обе страны боролись за контроль над жизненно важным водным путем Ормузским проливом.

Вашингтон заявил, что за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив.

Армия Кувейта заявила рано утром в среду, что ее системы ПВО отражают атаки беспилотников из Ирана, тогда как Бахрейн и Иордания заявили, что также перехватили удары беспилотников и ракет.

Трамп также пригрозил "разобраться" с повстанцами-хуситами, если поддерживаемая Ираном группировка боевиков в Йемене выполнит свою угрозу блокады саудовских портов.

Ранее представитель СМИ хуситов заявил о закрытии пролива Баб-эль-Мандеб - южных ворот Красного моря - для саудовских судов. Красное море стало критически важным для поставок нефти из Саудовской Аравии во время американо-израильской войны с Ираном, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива.

После заявления хуситов два танкера, которые только что загрузили саудовскую нефть, предназначенную для Китая и Индии, в саудовском порту Янбу на Красном море, во вторник развернулись и направились к Суэцкому каналу, сообщила британская группа по управлению морскими рисками Vanguard.

Угроза хуситов может привести к дальнейшим сбоям в международном судоходстве на фоне того, как боевые действия в регионе уже привели к значительным колебаниям мировых цен на топливо.

Иранская война началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, на что Иран ответил собственными ударами по Израилю и странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.

В результате американо-израильских ударов по Ирану и израильских атак на Ливан во время войны погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По словам представителя иранского министерства здравоохранения, в результате недавних ударов США по Ирану погибли 50 мирных жителей и 500 получили ранения.

Число погибших американских военнослужащих в этой войне за последние дни возросло до 18 человек.

В понедельник Трамп пообещал отомстить Ирану после смертоносных выходных для американских войск.

На прошлой неделе Трамп пригрозил расширить список целей, которые будут атакованы в Иране, включив в него электростанции и мосты.

Axios: Трамп приближается к решающей точке в войне с Ираном