Axios: Трамп приближается к решающей точке в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп приближается к решающей точке в войне с Ираном, а американские и израильские чиновники предвидят только два жизнеспособных конечных решения, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По данным издания, речь идет о:

вариант 1: достичь нового 10-дневного прекращения огня, направленного на восстановление работы Ормузского пролива;

вариант 2: начать масштабную совместную военную кампанию с Израилем, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

"Трамп еще не принял решение. Но официальные лица считают, что следующие несколько дней определят, какой путь возьмет верх - и места для затяжного, незавершенного конфликта, парализующего Персидский залив, практически не останется", - говорится в публикации.

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, сообщили Axios два региональных источника, непосредственно осведомленных об этих усилиях.

Администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно, сообщили американские чиновники.

Но Вашингтон одновременно готовится к провалу переговоров. Американские военные в последние дни отправили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для масштабной эскалации.

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Израильские источники сообщили, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны в полномасштабную, скоординированную кампанию в течение нескольких дней.

Десять ночей подряд американских бомбардировок не смогли сломить контроль Ирана над Ормузским проливом, что еще больше втянуло Трампа в войну, которую он неоднократно объявлял выигранной.

По меньшей мере трое американских военнослужащих погибли в результате возобновления боевых действий. Трамп заявил в понедельник, что приказал Пентагону заставить Иран заплатить "многократно" за каждую смерть американца.

Цена на нефть ненадолго преодолела отметку в 90 долларов за баррель, на фоне того, как Иран расширил свои удары по коммерческим судам и инфраструктуре Персидского залива. Цены на топливо в США, как указано, снова растут, усиливая внутреннюю реакцию на и без того непопулярную войну.

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Региональные посредники снова стремятся прервать цикл ответных ударов, которые с каждым новым ударом становятся все более смертоносными, дорогими и трудными для сдерживания.

Новое предложение о прекращении огня, как указано, остановит боевые действия, снова откроет оба судоходных пути через Ормузский пролив и даст Вашингтону и Тегерану пространство для спасения своего разрушающегося меморандума о взаимопонимании.

"Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения", - сказал один из региональных источников.

Ни Трамп, ни Иран не приняли предложение, и обе стороны, похоже, настроены усилить свое влияние путем дальнейших ударов, прежде чем взять на себя обязательства по прекращению огня, пишет издание.

Тем временем поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене объявили морскую блокаду саудовских портов, открыв еще один фронт против энергетической инфраструктуры и судоходных путей Персидского залива.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль ответит на любую иранскую атаку массированными ударами, что повышает риск более широкой войны, простирающейся от Персидского залива до Красного моря и Израиля.

Региональные источники сообщили, что посредники пытаются развить предложение, обсужденное Оманом, Ираном и Катаром в Маскате в Омане 11 июля, когда США требовали от Тегерана публично взять на себя обязательство сохранить Ормузский пролив открытым.

Эти переговоры завершились без соглашения, и Иран вскоре после этого атаковал коммерческие суда в проливе, что вызвало бомбардировки США, которые продолжаются каждую ночь с тех пор.

Предложение предусматривает полное открытие обоих судоходных путей в Ормузском проливе: южного маршрута через воды Омана, без иранских атак, и северного маршрута через иранские воды, без блокады США.

В течение 10-дневного прекращения огня США и Иран будут договариваться о долгосрочном соглашении, регулирующем проход через пролив, указывает издание.

Один из вариантов позволит Ирану взимать "разумную плату за услуги" для морской безопасности, защиты окружающей среды и других услуг, сообщает один региональный источник.

Источник указал на Малаккский пролив, где Малайзия, Индонезия и Сингапур взимают плату с судов за определенные услуги, а не общий транзитный сбор, как возможную модель.

Другая идея заключается в том, чтобы направить плату в общий фонд, который бы управлялся при участии Международной морской организации.

Один региональный источник сообщил, что усилия по прекращению огня набирали обороты в субботу, прежде чем иранский ракетный удар по Иордании унес жизни по меньшей мере двух военнослужащих США и заставил Вашингтон отступить.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что переговоры продолжаются, но сказал, что Трамп еще не завершил ответные действия.

"Президент сосредоточен на том, чтобы заставить Иран заплатить за нарушение Меморандума о взаимопонимании и продолжение актов терроризма в Ормузском проливе", – сказал чиновник Axios.

"Кроме того, президент заставит Иран заплатить за недавнюю гибель американских солдат. Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не решит иначе", - добавил он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил в понедельник, что посредники работают над предотвращением дальнейшей эскалации.

"Предложения, переданные через посредников, были получены нами, но на данном этапе я предпочитаю не обсуждать их детали", - заявил Багаи на брифинге для иранской прессы. Он добавил, что иранские вооруженные силы будут продолжать "отвечать силой и уничтожать источник агрессии США".

Неясно, полностью ли Трамп проинформирован о рамках прекращения огня - и согласится ли он на еще одно временное прекращение огня без четкого пути к прочному урегулированию.

Президент США, пишет издание, выражает глубокое разочарование в Тегеране с момента срыва соглашения о прекращении огня, называя иранских лидеров "больными людьми" и отвергая дальнейшие переговоры как "бесполезную трату времени".

Один региональный источник сообщил, что Белый дом может продолжить бомбардировки Ирана еще несколько дней в отместку за гибель американских военнослужащих в Иордании, прежде чем серьезно рассмотреть это предложение.

"Мы пытаемся выработать устойчивое решение, - сказал один из региональных источников. - Иранцы не могут диктовать условия, но и игнорировать их тоже нельзя".

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