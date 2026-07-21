Почти 100 американских военнослужащих получили ранения за две недели эскалации конфликта с Ираном
Киев • УНН
Почти 100 американских военнослужащих получили ранения с 7 июля на фоне конфликта с Ираном. США нанесли новые удары по Ирану, целями стали командные центры и морская инфраструктура.
Почти 100 американских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести с 7 июля на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Об этом сообщил Пентагон, передает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам представителя американского оборонного ведомства, большинство раненых получили легкие сотрясения мозга. Как отмечает CNN, американские военные не спешили обнародовать информацию о пострадавших, объясняя это необходимостью обеспечить их безопасность.
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В Пентагоне также сообщили, что церемония возвращения тел американских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, состоится в среду. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран "заплатит" за гибель трех американских военных.
США продолжают удары по Ирану
По данным CNN, в ночь на вторник американские военные нанесли новые удары по Ирану. Целями стали командные центры и объекты морской инфраструктуры. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе, на острове Кешм и в районе Бемани провинции Хормозган.
В то же время британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что экипаж судна, получившего повреждение в Ормузском проливе, покинул корабль и находится в спасательной шлюпке. По информации MarineTraffic, количество судов, проходящих через пролив, продолжает сокращаться, хотя американские военные заявляют, что с начала мая способствовали безопасному прохождению около 900 коммерческих судов.
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Эскалация конфликта также затронула другие страны региона. Кувейт заявил о перехвате вражеских ракет и беспилотников, а Иордания сообщила об уничтожении трех ракет, запущенных с территории Ирана. Тем временем США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая в регион дополнительные самолеты-заправщики.
По информации CNN, международные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня, однако в Вашингтоне преуменьшили вероятность того, что президент Дональд Трамп согласится на такое предложение. Одновременно Израиль начал пилотную программу частичного вывода войск с юга Ливана в рамках договоренностей, заключенных при посредничестве США.
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