Трамп примет участие в церемонии прощания с американскими военными, погибшими на войне с Ираном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп посетит торжественную церемонию передачи тел американских военнослужащих, погибших в войне с Ираном. Мероприятие состоится на авиабазе Довер.
Президент Дональд Трамп примет участие в торжественной церемонии передачи тел американских военнослужащих, погибших в войне с Ираном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает УНН.
"Президент Трамп примет участие в торжественной церемонии передачи тел наших павших героев завтра вечером на авиабазе Довер. Президент и весь Белый дом молятся за их семьи", — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в сообщении на X.
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Ранее в понедельник Трамп пообещал отомстить Ирану за гибель американских военнослужащих в выходные.
Пентагон сообщил, что в выходные погибли трое американских военнослужащих, в том числе двое на военной базе в Иордании и один на севере Ирака.
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