В Ормузском проливе снаряд попал в танкер, судам рекомендовали повышенную осторожность – CNN
Киев • УНН
Танкер получил попадание снаряда в Ормузском проливе у побережья Омана. UKMTO призвало суда к повышенной осторожности из-за роста инцидентов в регионе.
Танкер получил попадание снаряда в Ормузском проливе у побережья Омана. Об этом сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает CNN, пишет УНН.
Детали
По данным UKMTO, инцидент произошел примерно в восьми морских милях к северо-востоку от города Лима в Омане. Сообщение о событии поступило около 16:10 по восточному времени.
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Британское агентство призвало суда, находящиеся в этом районе, осуществлять транзит с повышенной осторожностью и немедленно сообщать о любой подозрительной активности.
UKMTO фиксирует рост количества инцидентов в регионе
Накануне UKMTO сообщало, что у побережья Омана и Объединенных Арабских Эмиратов два судна также получили попадания снарядов.
Центр морских торговых операций Великобритании осуществляет мониторинг судоходства в Персидском заливе, северной части Индийского океана и Красном море. По данным CNN, количество экстренных сообщений в UKMTO возросло после начала войны с Ираном в конце февраля.
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