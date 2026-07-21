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США десятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM

Киев • УНН

 • 664 просмотра

США начали новый раунд ударов по Ирану по указанию главнокомандующего. Удары направлены на ослабление военных возможностей Ирана, которые используются для атак на судоходство в Ормузском проливе.

США десятую ночь подряд наносят удары по Ирану – CENTCOM
Фото иллюстративное

Соединенные Штаты десятую ночь подряд наносят удары по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X, пишет УНН.

Детали

В CENTCOM сообщили, что в 16:00 по восточному времени США начали новый раунд ударов по Ирану по указанию главнокомандующего.

По информации Центрального командования, новая серия ударов направлена на дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана, которые, по утверждению США, используются для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

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Удары призваны еще больше ослабить военные способности Ирана, которые используются для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе

– говорится в сообщении CENTCOM.

Это уже десятая ночь подряд, когда американские военные наносят удары по территории Ирана на фоне обострения противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

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Степан Гафтко

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