Иордания заявила о перехвате трех ракет, летевших из Ирана
Киев • УНН
Вооруженные силы Иордании сбили три ракеты, запущенные из Ирана, после их входа в воздушное пространство. Операция не привела к жертвам или материальному ущербу.
Вооруженные силы Иордании заявили в понедельник, что системы ПВО перехватили и сбили три ракеты, запущенные с территории Ирана после того, как они вошли в воздушное пространство Иордании, передает УНН со ссылкой на CNN.
Корреспондент CNN услышала звук сирен в столице Аммане. Это уже второй подобный сигнал тревоги за два дня.
В заявлении иорданских вооруженных сил говорится, что операция по перехвату не привела к жертвам или материальному ущербу.
"Вооруженные силы продолжают следить за воздушным пространством Королевства и поддерживать его оперативную готовность, и без колебаний будут противодействовать любой угрозе, которая ставит под угрозу безопасность, суверенитет и безопасность граждан в соответствии с действующими правилами ведения боевых действий", — говорится в заявлении.
В пятницу в Иордании в результате иранских атак погибли двое американских военнослужащих.
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