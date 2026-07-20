Трамп пригрозил Ирану жесткой расплатой за гибель американских военных
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран многократно заплатит за убийство американских солдат. Пентагон подтвердил три смерти военных в выходные в Иордании и Ираке.
Президент США Дональд Трамп предупреждает о жестком возмездии за гибель американских военных, вызванную Ираном, после смертельных выходных для американских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, они заплатят за это убийство многократно!" — написал он в понедельник в Truth Social.
Он сказал, что передал свои инструкции высшему военному руководству.
"Эта директива была передана военному министру Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому военному лидеру", — написал он.
Добавим
Пентагон подтвердил три смерти американцев в течение выходных, в том числе две на военной базе в Иордании и одну на севере Ирака.
Военные продолжают исследовать неидентифицированные останки, найденные на месте нападения в Иордании, что свидетельствует о том, что число погибших может возрасти.
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