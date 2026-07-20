Два судна были поражены снарядами у берегов ОАЭ и Омана - UKMTO
Киев • УНН
UKMTO сообщил о попадании неизвестных снарядов в два судна у Омана и ОАЭ. Одно судно дрейфует и горит, экипаж эвакуирован.
Британский центр морских торговых операций (UKMTO), осуществляющий мониторинг судоходства, сообщил, что в воскресенье у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов два судна были поражены снарядами, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Инцидент у берегов ОАЭ произошел около 18:30 по восточному времени в воскресенье, говорится в сообщении UKMTO.
"Капитан судна сообщает о попадании неизвестного снаряда, повредившего руль", — говорится в отчете UKMTO. "Сообщается, что все члены экипажа находятся в безопасности. Воздействия на окружающую среду нет. Власти проводят расследование".
В понедельник UKMTO также сообщило, что переквалифицировало инцидент, произошедший в воскресенье с другим судном у берегов Омана, как нападение. Судно в настоящее время дрейфует и горит после "попадания неизвестного снаряда".
"Экипаж благополучно покинул судно", - говорится в сообщении UKMTO. "Пожар не потушен, и судно в настоящее время дрейфует. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано".
Добавим
UKMTO осуществляет мониторинг судоходства в Персидском заливе, северной части Индийского океана и Красном море. Поскольку война с Ираном с конца февраля препятствует судоходству в Ормузском проливе, группа получает большое количество экстренных вызовов от судов.