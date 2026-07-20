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США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток из-за обострения с Ираном

Киев • УНН

 • 898 просмотра

США усиливают военную авиацию на Ближнем Востоке из-за обострения с Ираном, перебрасывая истребители из Европы. Трамп рассматривает варианты действий, включая захват иранского хаба, но дипломатия остается открытой.

США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток из-за обострения с Ираном

Соединенные Штаты наращивают количество военной авиации на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения напряженности с Ираном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам американского чиновника, США планируют перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 с авиабаз в Европе, а также дополнительные самолеты-заправщики.

Отмечается, что привлечение дополнительных сил может расширить возможности президента Дональда Трампа в выборе дальнейших действий на фоне эскалации конфликта.

На прошлой неделе Трамп получил в Ситуационной комнате Белого дома доклад о вариантах усиления военных действий. Он рассматривал возможность захвата острова Харк — ключевого иранского экспортного хаба, а также нанесения ударов по иранским ядерным объектам в районе горы Пикекс.

В то же время Трамп не отказался полностью от дипломатического урегулирования. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил этой ночью, что возможность возвращения к переговорам остается открытой.

США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном - WP20.07.26, 08:52 • 3646 просмотров

Ольга Розгон

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Lockheed Martin F-35 Lightning II
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Дональд Трамп
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