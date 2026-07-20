США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток из-за обострения с Ираном
Киев • УНН
США усиливают военную авиацию на Ближнем Востоке из-за обострения с Ираном, перебрасывая истребители из Европы. Трамп рассматривает варианты действий, включая захват иранского хаба, но дипломатия остается открытой.
Соединенные Штаты наращивают количество военной авиации на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения напряженности с Ираном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам американского чиновника, США планируют перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 с авиабаз в Европе, а также дополнительные самолеты-заправщики.
Отмечается, что привлечение дополнительных сил может расширить возможности президента Дональда Трампа в выборе дальнейших действий на фоне эскалации конфликта.
На прошлой неделе Трамп получил в Ситуационной комнате Белого дома доклад о вариантах усиления военных действий. Он рассматривал возможность захвата острова Харк — ключевого иранского экспортного хаба, а также нанесения ударов по иранским ядерным объектам в районе горы Пикекс.
В то же время Трамп не отказался полностью от дипломатического урегулирования. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил этой ночью, что возможность возвращения к переговорам остается открытой.
США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном - WP20.07.26, 08:52 • 3646 просмотров