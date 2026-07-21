Цены на нефть снизились на фоне надежд на деэскалацию между США и Ираном

Мировые цены на нефть во вторник снизились, поскольку рынки оценивают сообщения о посреднических усилиях по прекращению боевых действий между США и Ираном, несмотря на новые взаимные удары и угрозы йеменских хуситов заблокировать морское сообщение с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 04:15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 78 центов, или 0,9%, до 88,44 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 73 цента, или 0,9%, опустившись до 82,50 доллара за баррель. Наиболее активный сентябрьский контракт WTI снизился на 41 цент, или 0,5%, до 82,07 доллара за баррель.

Аналитики ING отмечают, что на рынке сохраняются ожидания возможной деэскалации.

Есть определенная надежда на деэскалацию между США и Ираном. Сообщается, что посредники предлагают 10-дневное прекращение огня, что может вернуть меморандум о взаимопонимании в правильное русло – говорится в обзоре банка.

Посредники предложили 10-дневное прекращение огня

В то же время в ING подчеркнули, что достижение договоренностей будет сложным из-за существенных разногласий между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее предупреждал об ответе Ирана после гибели нескольких американских военнослужащих.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, который пообщался с Reuters на условиях анонимности, Тегеран получил от международных посредников предложение о 10-дневном прекращении огня. Инициатива является частью попыток сохранить соглашение, подписанное 17 июня, которое должно создать условия для достижения долгосрочного урегулирования войны, которая, по данным Reuters, началась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии на фоне обострения между США и Ираном