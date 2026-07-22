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Трамп угрожает "уничтожать один мост или электростанцию" каждый раз, когда Иран будет атаковать суда в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент США заявил, что будет бомбить иранскую инфраструктуру в ответ на атаки на суда. СМИ отмечают, что это может считаться военным преступлением.

Трамп угрожает "уничтожать один мост или электростанцию" каждый раз, когда Иран будет атаковать суда в Ормузском проливе

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что США "будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию" каждый раз, когда Иран атакует судно, проходящее через Ормузский пролив, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Отныне каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по судну в Ормузском проливе, будь то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, включая те, что расположены рядом со столицей Тегераном или в ней", – написал Трамп в Truth Social.

Добавим

Трамп ранее угрожал атаковать иранскую гражданскую инфраструктуру, что может считаться военным преступлением, в частности в интервью Fox News на прошлой неделе, когда он сказал, что США "разрушат все (иранские) мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут переговоры".

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Антонина Туманова

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