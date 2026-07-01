Президент США Трамп впервые поднялся на борт нового Air Force One

Президент США Дональд Трамп впервые воспользовался обновленным самолетом Air Force One, отправляясь на открытие Президентской библиотеки Теодора Рузвельта, назвав его давно ожидаемой заменой устаревшего президентского авиапарка. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

"Президент представил обновленный самолет во время вылета на открытие Президентской библиотеки Теодора Рузвельта, назвав его давно назревшей заменой устаревшего президентского авиапарка", - говорится в сообщении.

Дополнение

Недавно президент США Дональд Трамп представил новый президентский самолет Air Force One, созданный на базе бывшего катарского лайнера. Самолет получил темно-синий дизайн и будет использоваться для зарубежных поездок, в частности на саммит НАТО.