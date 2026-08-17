В Кропивницком после пожара фиксируют ухудшение качества воздуха, но призвали не паниковать

В Кропивницком после пожара на территории неработающих отстойников предприятия по водоснабжению и водоотведению фиксируют превышение в воздухе допустимых норм по трём показателям, сообщил в соцсетях глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в понедельник, пишет УНН.

Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней продолжают анализ качества воздуха в областном центре. Утром зафиксировано превышение допустимых норм по трём показателям: пыль — в 1,4 раза, формальдегид — в 2 раза, ангидрид сернистый — в 2,3 раза - указал Райкович.

Глава ОВА подчеркнул: "Друзья, это не повод для паники. Нужно придерживаться самых простых рекомендаций: закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице или быть в масках, делать влажную уборку и пить побольше воды".

Службы, по его словам, продолжают мониторинг.

В Кропивницком сильное задымление из-за пожара на отстойниках, проверят качество воздуха