В Кропивницком после пожара фиксируют ухудшение качества воздуха, но призвали не паниковать
Киев • УНН
В Кропивницком после пожара на территории отстойников предприятия зафиксировано превышение норм по пыли, формальдегиду и сернистому ангидриду. Глава ОВА призвал закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В Кропивницком после пожара на территории неработающих отстойников предприятия по водоснабжению и водоотведению фиксируют превышение в воздухе допустимых норм по трём показателям, сообщил в соцсетях глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в понедельник, пишет УНН.
Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней продолжают анализ качества воздуха в областном центре. Утром зафиксировано превышение допустимых норм по трём показателям: пыль — в 1,4 раза, формальдегид — в 2 раза, ангидрид сернистый — в 2,3 раза
Глава ОВА подчеркнул: "Друзья, это не повод для паники. Нужно придерживаться самых простых рекомендаций: закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице или быть в масках, делать влажную уборку и пить побольше воды".
Службы, по его словам, продолжают мониторинг.
В Кропивницком сильное задымление из-за пожара на отстойниках, проверят качество воздуха17.08.26, 09:00 • 1906 просмотров