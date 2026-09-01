Осінь розпочнеться з контрастної погоди - синоптик дала прогноз
Київ • УНН
На заході України очікуються дощі, грози й вітер, тоді як південь і схід залишаться сухими та сонячними. У Києві до +28°.
В Україні 1 вересня погоду на заході зумовить атмосферний фронт, принісши дощі, а частина території країни буде ще під впливом високого атмосферного тиску, сонячної та сухої погоди, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
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"У західних областях України завтра 1 вересня атмосферний фронт - холодний - зумовить дощі і подекуди навіть грози і також поривчастий вітер. Ці дощі досягнуть центральної області - Вінницької, а також північних областей - Житомирської та Київської. А на решті території України - це Чернігівська, Сумська області, більшість центральних областей, уся південна частина та східні області будуть посеред високого атмосферного тиску, сонечка та сухої погоди", - вказала Діденко.
За її прогнозом, температура повітря розділиться на Лівобережну та Правобережну.
У західних областях, а також плюс Житомирщина, Вінниччина, частина Київщини, Чернігівщини очікується +23°...+26°, а на решті території ще такі літні +25°...+29°, при більш інтенсивному сонячному нагріванні можливо навіть і до +30°. Та це скоріше стосується східних областей та південної частини, а також Дніпропетровщини, Полтавщини і Кропивницького з районами.
Погода у Києві
За прогнозом, 1 вересня температура повітря становитиме +26°...+28°. "Вранці практично ідеально буде у вишиванці з довгим рукавом, тобто десь +21°...+24°", - зазначила Діденко.
"Дощ у Києві ймовірний і вранці, і серед дня, але, чесно кажучи, це скоріше всього будуть якісь такі кілька крапель для зволоження пересушеного повітря, задимленого після цих нестерпних пожеж. Дощик якраз, думаю, знадобиться, але повторюю - суттєвих якихось не передбачається", - написала синоптик.
"1 вересня у Києві із найближчої перспективи очікується найтепліший день, тобто день із найвищою температурою повітря.
Бо уже наприклад 2-го, 3-го, 4 вересня вже тим більше 5-го, 6-го, та 7-го буде прохолодніше", - додала вона.
Перший день осені принесе в Україну дощі та грози: якою буде погода 1 вересня31.08.26, 20:11 • 3000 переглядiв