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Перший день осені принесе в Україну дощі та грози: якою буде погода 1 вересня

Київ • УНН

 • 486 перегляди

1 вересня в західних і північних областях очікуються дощі та грози, вдень — до 28°. Вересень прогнозують близьким до кліматичної норми.

Перший день осені принесе в Україну дощі та грози: якою буде погода 1 вересня

У перший день осені, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень опади також прогнозують на Вінниччині та Черкащині. Про це повідомляє УНН із посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

На решті території країни буде переважно сухо. Температура повітря вдень становитиме 23-28 градусів тепла.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 1 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність.

У західних та північних областях очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень зона опадів пошириться також на Вінницьку та Черкаську області. Водночас на решті території України істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. Прохолодніше буде на сході країни, де стовпчики термометрів опустяться до 9-14 градусів.

У денні години по Україні очікується 23-28 градусів тепла.

Якою буде погода на початку вересня

За даними Укргідрометцентру, протягом 1-3 вересня в більшості областей України прогнозується мінлива погода. Її визначатиме холодний атмосферний фронт, який переміщуватиметься із Західної Європи у східному напрямку.

Через проходження фронту в Україні коливатимуться атмосферний тиск, вологість повітря та температура.

Перед фронтом 1 вересня очікується досить активний південно-західний вітер. Після його проходження напрямок вітру зміниться на західний та північно-західний.

Саме із заходу та північного заходу до України почне надходити прохолодніше повітря. За прогнозами метеорологів, зниження температури буде особливо відчутним у нічні години.

Водночас 2-3 вересня на півдні та південному сході України температура дещо підвищиться.

Таким чином, початок календарної осені не принесе Україні різкого похолодання: денна температура у багатьох регіонах залишатиметься комфортною, однак погода стане більш мінливою через проходження атмосферного фронту.

Яким буде вересень 2026 року

В Укргідрометцентрі також оприлюднили прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на вересень.

Середня температура повітря протягом місяця очікується в межах 11-18 градусів тепла. Такі показники приблизно відповідають кліматичній нормі для вересня.

Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 37-76 мм. У Карпатах очікується від 74 до 106 мм опадів.

Загалом кількість опадів у вересні становитиме близько 80-120% кліматичної норми, тобто переважно залишатиметься в її межах.

Олександра Василенко

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