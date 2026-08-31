Первый день осени принесёт в Украину дожди и грозы: какой будет погода 1 сентября

В первый день осени, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В западных и северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, днем осадки также прогнозируются в Винницкой и Черкасской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

На остальной территории страны будет преимущественно сухо. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

Детали

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 1 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность.

В западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем зона осадков распространится также на Винницкую и Черкасскую области. В то же время на остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируют.

Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке страны, где столбики термометров опустятся до 9-14 градусов.

В дневные часы по Украине ожидается 23-28 градусов тепла.

Какой будет погода в начале сентября

По данным Укргидрометцентра, в течение 1-3 сентября в большинстве областей Украины прогнозируется переменчивая погода. Ее будет определять холодный атмосферный фронт, который будет перемещаться из Западной Европы в восточном направлении.

Из-за прохождения фронта в Украине будут колебаться атмосферное давление, влажность воздуха и температура.

Перед фронтом 1 сентября ожидается довольно активный юго-западный ветер. После его прохождения направление ветра изменится на западное и северо-западное.

Именно с запада и северо-запада в Украину начнет поступать более прохладный воздух. По прогнозам метеорологов, снижение температуры будет особенно ощутимым в ночные часы.

В то же время 2-3 сентября на юге и юго-востоке Украины температура несколько повысится.

Таким образом, начало календарной осени не принесет Украине резкого похолодания: дневная температура во многих регионах будет оставаться комфортной, однако погода станет более переменчивой из-за прохождения атмосферного фронта.

Каким будет сентябрь 2026 года

В Укргидрометцентре также опубликовали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на сентябрь.

Средняя температура воздуха в течение месяца ожидается в пределах 11-18 градусов тепла. Такие показатели примерно соответствуют климатической норме для сентября.

Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 37-76 мм. В Карпатах ожидается от 74 до 106 мм осадков.

В целом количество осадков в сентябре составит около 80-120% климатической нормы, то есть преимущественно останется в ее пределах.