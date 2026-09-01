Осень начнётся с контрастной погоды - синоптик дала прогноз

В Украине 1 сентября погоду на западе обусловит атмосферный фронт, несущий дожди, а часть территории страны всё ещё будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, солнечной и сухой погоды, сообщила синоптик Наталка Диденко в соцсетях, пишет УНН.

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"В западных областях Украины завтра, 1 сентября, атмосферный фронт — холодный — обусловит дожди, а местами даже грозы, а также порывистый ветер. Эти дожди достигнут центральной области — Винницкой, а также северных областей — Житомирской и Киевской. А на остальной территории Украины — это Черниговская, Сумская области, большинство центральных областей, вся южная часть и восточные области — будет господствовать высокое атмосферное давление, солнечная и сухая погода", — указала Диденко.

По её прогнозу, температура воздуха разделится на Левобережную и Правобережную.

В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой областях, части Киевской и Черниговской областей ожидается +23°...+26°, а на остальной территории всё ещё такие летние +25°...+29°, при более интенсивном солнечном нагреве возможно даже до +30°. Но это скорее касается восточных областей и южной части, а также Днепропетровской, Полтавской областей и Кропивницкого с районами.

Погода в Киеве

По прогнозу, 1 сентября температура воздуха составит +26°...+28°. "Утром практически идеально будет в вышиванке с длинным рукавом, то есть где-то +21°...+24°", — отметила Диденко.

"Дождь в Киеве вероятен и утром, и в середине дня, но, честно говоря, скорее всего, это будут всего несколько капель для увлажнения пересушенного воздуха, задымлённого после этих невыносимых пожаров. Дождик как раз, думаю, понадобится, но повторяю — ничего существенного не ожидается", — написала синоптик.

"1 сентября в Киеве в ближайшей перспективе ожидается самый тёплый день, то есть день с самой высокой температурой воздуха.

Потому что уже, например, 2-го, 3-го, 4 сентября, а тем более 5-го, 6-го и 7-го, будет прохладнее", — добавила она.

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