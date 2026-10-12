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У Кропивницькому завершилася спецоперація "Грім", нападника затримали

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата. Його затримали, попередньо ніхто не постраждав.

У Кропивницькому завершилася спецоперація "Грім", нападника затримали

Правоохоронці у Кропивницькому затримали чоловіка, який кидав гранати у поліцейських, після чого відкрив вогонь по них. За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав, повідомляє Національна поліція, передає УНН

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів поліції озброєного правопорушника затримано. За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють бійці спецпідрозділу КОРД та слідчо-оперативна група поліції Кіровоградщини 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Нацполіції, інші деталі проведення спецоперації будуть оприлюднені найближчим часом.

Нагадаємо 

Стрілянина та вибухи пролунали на вулицях Кропивницького. Telegram-канал "Твій Кропивницький" повідомляє про озброєного чоловіка та перекриття вулиць. 

Згодом у поліції області повідомили, що у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї, введено спецоперацію "Грім". 

Павло Башинський

Кримінал
Вибухи
Національна поліція України
Кропивницький