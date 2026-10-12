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В Кропивницком завершилась спецоперация «Гром», нападавший задержан

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата. Его задержали, предварительно, никто не пострадал.

В Кропивницком завершилась спецоперация «Гром», нападавший задержан

Правоохранители в Кропивницком задержали мужчину, который бросал гранаты в полицейских, после чего открыл по ним огонь. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает Национальная полиция, передает УНН

Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений полиции вооруженный правонарушитель задержан. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают бойцы спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа полиции Кировоградской области 

- говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, другие детали проведения спецоперации будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним 

Стрельба и взрывы раздались на улицах Кропивницкого. Telegram-канал "Твой Кропивницкий" сообщает о вооруженном мужчине и перекрытии улиц. 

Позже в полиции области сообщили, что в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация "Гром". 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Взрывы
Национальная полиция Украины
Кропивницкий