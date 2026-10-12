В Кропивницком завершилась спецоперация «Гром», нападавший задержан

Правоохранители в Кропивницком задержали мужчину, который бросал гранаты в полицейских, после чего открыл по ним огонь. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений полиции вооруженный правонарушитель задержан. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают бойцы спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа полиции Кировоградской области - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, другие детали проведения спецоперации будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним

Стрельба и взрывы раздались на улицах Кропивницкого. Telegram-канал "Твой Кропивницкий" сообщает о вооруженном мужчине и перекрытии улиц.

Позже в полиции области сообщили, что в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация "Гром".