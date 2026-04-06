Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трьом чоловікам оголосили підозру за напад на суддю у Дніпрі

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

У Дніпрі троє чоловіків у балаклавах побили суддю та намагалися затягнути її в авто. Поліція провела 38 обшуків і затримала підозрюваних нападників.

Трьом чоловікам оголосили підозру за напад на суддю у Дніпрі

Трьом чоловікам повідомили про підозру за напад на суддю у Дніпрі, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку. "Вони намагалися силоміць затягнути її до автомобіля та вдарили головою об дверцята. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, зокрема струс мозку та зазнала крововтрати", - вказали у прокуратурі. 

Нападники, як зазначається, втекли після того, як на допомогу жінці прибіг її чоловік.

За даними Нацполіції, під час спецоперації поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю.

"Серед підозрюваних - двоє жителів Кам’янського та один житель Кропивницького. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою без права застави", - повідомили в ОГП.

Як вказано, проведено 38 обшуків у Дніпропетровській області та Кропивницькому. Вилучено телефони, комп’ютерну техніку, гроші, номерні знаки, автомобілі та зброю.

"Трьом чоловікам повідомлено про підозру за замах на викрадення людини, вчинений групою осіб, та заподіяння судді легких тілесних ушкоджень у зв’язку з її професійною діяльністю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 КК України)", - вказали в ОГП.

Юлія Шрамко

