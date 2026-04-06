Троим мужчинам объявили подозрение за нападение на судью в Днепре
Киев • УНН
В Днепре трое мужчин в балаклавах избили судью и пытались затащить ее в авто. Полиция провела 38 обысков и задержала подозреваемых нападавших.
Троим мужчинам сообщили о подозрении в нападении на судью в Днепре, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
По данным следствия, 13 марта около 17:00 трое мужчин в балаклавах напали на судью возле подъезда ее дома. "Они пытались силой затащить ее в автомобиль и ударили головой о дверцу. Потерпевшая получила телесные повреждения, в частности сотрясение мозга и кровопотерю", - указали в прокуратуре.
Нападавшие, как отмечается, скрылись после того, как на помощь женщине прибежал ее муж.
По данным Нацполиции, во время спецоперации полицейские задержали подозреваемых в нападении на судью.
"Среди подозреваемых - двое жителей Каменского и один житель Кропивницкого. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей без права залога", - сообщили в ОГП.
Как указано, проведено 38 обысков в Днепропетровской области и Кропивницком. Изъяты телефоны, компьютерная техника, деньги, номерные знаки, автомобили и оружие.
"Троим мужчинам сообщено о подозрении в покушении на похищение человека, совершенном группой лиц, и причинении судье легких телесных повреждений в связи с ее профессиональной деятельностью (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 УК Украины)", - указали в ОГП.