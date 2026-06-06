На границе с Польшей 6 июня образовались очереди - где зафиксировано больше всего авто
Киев • УНН
На границе с Польшей 6 июня зафиксировано накопление автомобилей. Самые большие очереди наблюдаются в пунктах пропуска Устилуг и Краковец.
В субботу, 6 июня, на украинско-польской границе наблюдалось накопление транспортных средств на выезд из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Детали
По состоянию на 15:00 ситуация на КПП на границе Украины с Польшей выглядела следующим образом:
- "Ягодин" - 3 автомобиля (пропуск пешеходов не
осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 80 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 30 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 20 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 40 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 55 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 45 легковых автомобилей, 0 автомобилей, 0
пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" - 0 легковых автомобилей, 0 автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 15 легковых автомобилей, 0 автомобилей
(пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним
Государственная пограничная служба Украины запустила новый онлайн-сервис "Личный кабинет", с помощью которого граждане могут проверить наличие временных ограничений на выезд за границу.