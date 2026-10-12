У Кропивницькому триває спецоперація для затримання озброєного нападника - містян закликали не наближатись

У центрі Кропивницького триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного правопорушника, який закидав гранатами поліцейських, а потім відкрив стрілянину з автомата, передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.

У центральній частині міста триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного правопорушника. Не наближайтеся до місця проведення спецоперації та уникайте цього району - йдеться у повідомленні.

Жителів міста також закликали виконувати вказівки поліцейських, не перешкоджати руху спецтранспорту, не публікувати фото, відео та інформацію про дії й розташування правоохоронців.

Нагадаємо

У Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї, введено спецоперацію "Грім".