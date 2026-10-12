У Кропивницькому триває спецоперація для затримання озброєного нападника - містян закликали не наближатись
Київ • УНН
У центрі Кропивницького триває спецоперація із затримання чоловіка, який кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата. Містян закликали уникати району та не публікувати дані про правоохоронців.
У центрі Кропивницького триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного правопорушника, який закидав гранатами поліцейських, а потім відкрив стрілянину з автомата, передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.
У центральній частині міста триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного правопорушника. Не наближайтеся до місця проведення спецоперації та уникайте цього району
Жителів міста також закликали виконувати вказівки поліцейських, не перешкоджати руху спецтранспорту, не публікувати фото, відео та інформацію про дії й розташування правоохоронців.
Нагадаємо
У Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї, введено спецоперацію "Грім".