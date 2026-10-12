В Кропивницком продолжается спецоперация по задержанию вооружённого нападавшего — горожан призвали не приближаться

В центре Кропивницкого продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооружённого правонарушителя, который бросал гранаты в полицейских, а затем открыл стрельбу из автомата, передаёт УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.

В центральной части города продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооружённого правонарушителя. Не приближайтесь к месту проведения спецоперации и избегайте этого района - говорится в сообщении.

Жителей города также призвали выполнять указания полицейских, не препятствовать движению спецтранспорта, не публиковать фото, видео и информацию о действиях и местонахождении правоохранителей.

Напомним

В Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия, введена спецоперация "Гром".