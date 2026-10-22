"На щиті": до України повернули тіла 252 полеглих
Київ • УНН
В Україну повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона вважає українськими військовослужбовцями. Їх ідентифікують правоохоронці.
В Україну у межах репатріаційних заходів повернули тіла 252 полеглих. Про це повідомив 22 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям
Як вказано, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.
У Коордштабі зокрема висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.
На щиті - в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників17.09.26, 13:06 • 5168 переглядiв