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"На щиті": до України повернули тіла 252 полеглих

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

В Україну повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона вважає українськими військовослужбовцями. Їх ідентифікують правоохоронці.

"На щиті": до України повернули тіла 252 полеглих

В Україну у межах репатріаційних заходів повернули тіла 252 полеглих. Про це повідомив 22 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям

- повідомили в Коордштабі.

Як вказано, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

У Коордштабі зокрема висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

На щиті - в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників17.09.26, 13:06 • 5168 переглядiв

Юлія Шрамко

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