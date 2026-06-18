В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб
Киев • УНН
В Украину вернули тела 522 погибших по результатам репатриационных мероприятий. Специалисты проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
В Украину вернули тела 522 павших в рамках репатриационных мероприятий, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 522 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим
Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".
Коордштаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
"На щите" - в Украину вернули тела 528 павших16.05.26, 12:19 • 10085 просмотров